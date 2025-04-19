Волл-стріт знижує прогнози фондового ринку на тлі побоювань щодо мит Трампа

За останні два тижні банки Волл-стріт знизили свої цільові показники за основним індексом акцій США на тлі побоювань щодо можливих економічних наслідків торгової війни президента Дональда Трампа, пише Financial Times 18 квітня. Банки очікують, що цього року індекс S&P 500 зросте лише на 2%, серед тих, хто знизив прогнози, – JPMorgan та BofA.

Ключові факти

Загалом щонайменше 10 банків, включаючи JPMorgan, Bank of America та Evercore ISI, знизили свої оцінки індексу S&P 500 за кілька тижнів після того, як рішення Трампа запровадити базове мито у розмірі 10% на більшу частину імпорту США та вищі «взаємні тарифи» викликали шок на фінансових ринках.

Індекс S&P 500 впав більш ніж на 7% в умовах вкрай волатильних торгів з моменту оголошення про введення мит 2 квітня та на 14% з досягнення рекордного максимуму 19 лютого.

З того часу Трамп призупинив дію мит у відповідь і дав виняток для смартфонів та деяких інших електронних пристроїв.

Однак економісти стверджують, що невизначеність, викликана швидкими розворотами в торговельній політиці, все одно може сповільнити економічне зростання або навіть спровокувати рецесію, що вдарить по прибутках публічних американських компаній.

«Настрої про благополуччя, що панували цього року, змінилися на крайню невизначеність», — зазначив аналітик Citigroup Скотт Кронерт у своїй замітці.

Середній цільовий показник S&P 500 на кінець року на Волл-стріт зараз становить 6012 – порівняно з 6539 наприкінці минулого року. S&P 500 закінчив цей тиждень на позначці 5283.

Нові прогнози означають, що, незважаючи на побоювання, що зростають, з приводу уповільнення економічного зростання, стратеги все ж очікують, що індекс зросте на 14% в найближчі місяці. Це означатиме приріст лише у 2% у 2025 році, що є серйозним уповільненням порівняно з двома поспіль ралі більш ніж на 20% у 2023 та 2024 роках.

18 квітня Citigroup заявила, що очікує, що індекс S&P 500 завершить рік на рівні 5800, що нижче за попередній прогноз у 6500.

JPMorgan знизив свій «базовий» цільовий показник 7 квітня з 6500 до 5200, припускаючи «часткове» помʼякшення мит.

BCA Research очікує, що рецесія в США, швидше за все, розпочнеться протягом наступних трьох місяців.

Контекст

Новий обережний тон банків знаменує собою гнітюча зміна ситуації з початку року, коли багато учасників ринку очікували, що зниження податків і помʼякшення регулювання при республіканській адміністрації призведуть до зростання прибутків корпорацій.

Втмі після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня президент Дональд Трамп раптово призупинив дію великомасштабних взаємних мит, які мали набути чинності щодо більш ніж 70 країн, що він частково пояснив тривожними коливаннями на ринку облігацій.