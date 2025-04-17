Китайські акції ризикують втратити $800 млрд через відтік капіталу зі США – Goldman Sachs

Американські інвестори можуть бути змушені позбутися китайських акцій на суму близько $800 млрд «в екстремальному сценарії» фінансового розʼєднання двох найбільших економік світу, свідчать оцінки Goldman Sachs Group Inc., пише Bloomberg 17 квітня. У тому ж сценарії китайським інвесторам, можливо, доведеться позбутися своїх фінансових активів у США на $1,7 трлн.

Ключові факти

В даний час близько 7% ринкової капіталізації американських депозитарних розписок (ADR) китайських компаній належать американським установам, які, можливо, не зможуть торгувати в Гонконгу, написали аналітики Goldman.

Goldman приєднується до групи світових банків, які почали оцінювати найгірший результат для інвесторів, оскільки перспектива фінансового розриву між США і Китаєм зростає з ескалацією торгової війни.

Побоювання з приводу того, що американські фондові біржі виженуть китайські фірми, які стали проблемою під час першого терміну президента Дональда Трампа, знову спливли після нещодавнього коментаря міністра фінансів Скотта Бессента про те, що всі варіанти розглядаються у торгових переговорах з Китаєм.

«Надзвичайний рівень невизначеності у глобальній торговельній системі призвів до надзвичайної волатильності на світових ринках капіталу та побоювань щодо глобальної рецесії та ризиків розʼєднання двох найбільших економік світу в інших стратегічних когортах», — пишуть аналітики.

За їх оцінками, у сценарії примусового делістингу ADR та індекс MSCI China можуть побачити зниження оцінки на 9% та 4% від поточних цін відповідно.

За даними Goldman, зараз американські інституційні інвестори володіють китайськими ADR на суму близько $250 млрд, або 26% від загальної ринкової вартості. Їхня частка в гонконгських акціях становить $522 млрд, або 16% від загальної ринкової вартості. Їм належить близько 0,5% китайських оншорних акцій, відомих як акції A. У сукупності це понад $800 млрд китайських акцій.

За оцінками Goldman, американським інвесторам може знадобитися лише один день, щоб завершити продаж своїх акцій класу А, тоді як для виходу з гонконгських акцій та ADR може знадобитися 119 та 97 днів відповідно.

Тим часом, у тому ж екстремальному сценарії китайським інвесторам, можливо, доведеться позбавитися своїх фінансових активів у США, сума яких може становити $1,7 трлн, пишуть вони, додаючи, що близько $370 млрд з них вкладені в акції, а $1,3 трлн — в облігації.

Раніше JPMorgan Chase & Co. підрахувала, що делістинг ADR може призвести до виключення з глобальних індексів, що призведе до сукупного пасивного відтоку коштів у розмірі близько $11 млрд.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня президент Дональд Трамп раптово призупинив дію великомасштабних взаємних мит, які мали набути чинності щодо більш ніж 70 країн, що він частково пояснив тривожними коливаннями на ринку облігацій.

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі «різко погіршилися» після введення мит і через невизначеність торговельної політики, йдеться в останньому звіті 16 квітня. СОТ заявила, що очікує падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відміну від зростання у жовтневому прогнозі.

СОТ вважає, що ескалація торгової напруги між США та Китаєм становить значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі, за попередніми прогнозами, товарообіг між цими двома економіками може скоротитися на 80%.