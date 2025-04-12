Трамп може зробити «митні винятки» певним країнам, але за деяких умов

Президент США Дональд Трамп заявив, що може надати «митні винятки» для торговельних партнерів, однак мито у 10% є мінімальною ставкою для переговорів. Про це він розповів журналістам на борту Air Force One, пише Bloomberg 12 квітня.

Деталі

За словами Трампа, країни, які прагнуть кращих умов торгівлі зі США, мають прийняти 10% мито як базовий рівень. Лише за виняткових обставин він готовий розглянути нижчі ставки, хоча не уточнив, які саме причини можуть до цього спонукати.

«Може бути кілька винятків, але 10% – це мінімум», – зазначив він, не розкриваючи деталей змін у митній політиці.

Контекст

10 квітня директор Національної економічної ради Кевін Хассетт повідомив, що США отримали пропозиції про торговельні угоди від більш ніж 15 країн. Адміністрація аналізує їх, щоб визначити, які з них досить вигідні для представлення президенту.

Хассетт уточнив, що близько 20 країн уже розпочали активні переговори зі США. Він вважає, що укласти угоди на універсальних базових умовах протягом «митної паузи Трампа» у 90 днів цілком можливо. За його словами, минулого тижня дві угоди були близькі до підписання, але їхнє завершення потребує додаткової юридичної роботи та часу, тому фіналізувати їх до встановленого терміну не вдалося.