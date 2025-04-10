У Білому домі заявили, що отримали пропозиції від 15 країн про укладення торговельних угод

США отримали пропозиції про торговельні угоди від понад 15 країн, і адміністрація оцінює їх, щоб визначити, чи достатньо вони вигідні для подання президенту. Про це заявив директор Національної економічної ради Кевін Хассетт, пише CNBC 10 квітня.

Деталі

Хассетт зазначив, що кількість країн, які активно розпочали переговори зі США, «наближається до 20». Він додав, що базова універсальна тарифна ставка в 10% ймовірно залишиться в силі для більшості країн у рамках будь-яких переговорних торговельних угод. «Потрібна надзвичайна угода, щоб президент погодився знизити цю ставку», – сказав він.

За словами Хассетта, 90-денний термін для укладення цих угод за універсальними базовими умовами є «цілком реальним». Він зазначив, що минулого тижня дві угоди були близькі до завершення, але їх остаточне оформлення потребує значних зусиль юристів та часу, тому завершити їх до попереднього дня не вдалося.

Контекст

У січні, повернувшись до Білого дому, Трамп запровадив 20% мита на всі китайські товари, пригрозив 25% митами на більшість товарів із Канади та Мексики, але відтермінував їхнє введення, встановив високі тарифи на імпорт сталі й алюмінію, а також анонсував 25% мито на імпортні автомобілі, оприлюднивши 2 квітня глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для низки країн, одночасно збільшивши тарифи на китайські товари до 125%.

10 квітня Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів введення контрзаходів у відповідь на мита, встановлені Трампом.