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Трамп не продовжив ліцензію на розрахунки за енергоносії з російськими банками

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

Президент Дональд Трамп не продовжив ліцензію Мінфіну США, яка дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки РФ. Про це пише Reuters з посиланням на представника міністерства.

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Деталі

  • Генеральна ліцензія 8L дозволяла фінансові операції з низкою російських банків, зокрема Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком і Центральним банком РФ, для розрахунків за нафту, газ, вугілля та інші енергоресурси. 
  • Цей документ був ухвалений ще адміністрацією президента США Джо Байдена, а його дія завершилася 12 березня.
  • Про рішення Трампа стало відомо напередодні. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що, за її інформацією, президент не продовжив ліцензію. Пізніше представник Мінфіну США підтвердив Reuters, що дія ліцензії завершилася.
  • Кореспондент Fox News Едвард Лоуренс зазначив, що тепер європейські країни не зможуть купувати російські енергоресурси. За його інформацією, це рішення є частиною «переговорної тактики» для завершення війни між РФ та Україною.

Контекст

7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, включно з банківськими обмеженнями та новими митами, доки не буде досягнуто припинення вогню та мирної угоди з Україною. А вже за кілька днів повідомлялося, що радники Трампа працюють над варіантами послаблення енергетичних санкцій проти РФ.

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