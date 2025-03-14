Трамп не продовжив ліцензію на розрахунки за енергоносії з російськими банками

Президент Дональд Трамп не продовжив ліцензію Мінфіну США, яка дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки РФ. Про це пише Reuters з посиланням на представника міністерства.
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Деталі
- Генеральна ліцензія 8L дозволяла фінансові операції з низкою російських банків, зокрема Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком і Центральним банком РФ, для розрахунків за нафту, газ, вугілля та інші енергоресурси.
- Цей документ був ухвалений ще адміністрацією президента США Джо Байдена, а його дія завершилася 12 березня.
- Про рішення Трампа стало відомо напередодні. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News заявила, що, за її інформацією, президент не продовжив ліцензію. Пізніше представник Мінфіну США підтвердив Reuters, що дія ліцензії завершилася.
- Кореспондент Fox News Едвард Лоуренс зазначив, що тепер європейські країни не зможуть купувати російські енергоресурси. За його інформацією, це рішення є частиною «переговорної тактики» для завершення війни між РФ та Україною.
Контекст
7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, включно з банківськими обмеженнями та новими митами, доки не буде досягнуто припинення вогню та мирної угоди з Україною. А вже за кілька днів повідомлялося, що радники Трампа працюють над варіантами послаблення енергетичних санкцій проти РФ.
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