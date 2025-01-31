«Обидві сторони повинні поступитися». Держсекретар США Рубіо наголосив на необхідності переговорів про завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні повинна завершитися переговорами і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися. Про це він сказав у розмові з журналісткою Мегін Келлі, пише «Європейська правда» 31 січня.

Ключові факти

За словами Рубіо, зараз ідеться про затяжну війну і навіть гірше, оскільки Україна продовжує втрачати території, і з цим, на його думку, мають погодитися навіть демократи.

Він наголосив, що скоєне Путіним – це «жахливо», але, на думку держсекретаря, «США і Захід у війні теж припустилися помилок».

«Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити в те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим», – зазначив Рубіо.

У результаті, за його словами, все переросло в ситуацію, коли останні півтора року йдеться про фінансування затяжної війни.

«Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо. Це не буде просто й потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти», – наголосив Рубіо.

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Контекст

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення, стверджував український президент. Володимир Зеленський. Він заявляв, що хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

Також Зеленський наголошував, що замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами і є вигідним лише Росії.

22 січня Трамп пригрозив Путіну, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ не укладе мирну угоду з Україною. Він закликав Путіна припинити «безглузду війну».

Водночас Путін казав, що нібито готовий до перемовин про завершення війни в Україні, але нагадав, що президент Володимир Зеленський запровадив заборону на переговори з ним.