Трамп підтвердив візит Зеленського для підписання угоди про надра. Головне з пресконференції у Білому домі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра. Про це він сказав на пресконференції у Білому домі 25 лютого, пише Голос Америки .

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За словами Трампа, угода включатиме розробку природних ресурсів України. «Я чув, що він приїде в п’ятницю. Звісно, мені це підходить, якщо він хоче. І він хотів би підписати її разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа», – сказав Трамп. Він також зазначив, що «угода може бути на трильйон доларів» і стосуватиметься «рідкісноземельних елементів та інших речей».

України. «Я чув, що він приїде в п’ятницю. Звісно, мені це підходить, якщо він хоче. І він хотів би підписати її разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа», – сказав Трамп. Він також зазначив, що «угода може бути на трильйон доларів» і стосуватиметься «рідкісноземельних елементів та інших речей». На запитання про подальше постачання військової допомоги Україні Трамп відповів, що підтримка продовжуватиметься «ще протягом якогось часу», поки не буде досягнуто домовленостей із Росією. «Це може тривати деякий час і, можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам потрібно домовитися з Росією, інакше це продовжуватиметься. Я думаю, що це швидко вирішиться. Я говорив з президентом Путіним. Я думаю, що він хоче залагодити це», – наголосив Трамп.

Трамп відповів, що підтримка продовжуватиметься «ще протягом якогось часу», поки не буде досягнуто домовленостей із Росією. «Це може тривати деякий час і, можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам потрібно домовитися з Росією, інакше це продовжуватиметься. Я думаю, що це швидко вирішиться. Я говорив з президентом Путіним. Я думаю, що він хоче залагодити це», – наголосив Трамп. Про можливий миротворчий контингент в Україні він зазначив, що «якась форма підтримки миру знадобиться». Водночас Трамп відкинув позицію Кремля про неприйнятність присутності європейських військ на території України. «Насправді, це те, що я обговорював, але має бути форма миротворчості, прийнятна для всіх. Зрештою ми зможемо про щось домовитися, я впевнений», – додав Трамп.

Контекст

Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, повідомила FT з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ. Однак неназвані українські урядовці заявили, що їм вдалося домовитися «про набагато вигідніші умови», і представили угоду як «спосіб розширення відносин зі США для зміцнення перспектив України після трьох років війни».

Велика Британія та Франція підтвердили готовність направити своїх військових в Україну в межах можливої угоди про припинення вогню. Британські ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядає можливість розміщення в Україні близько 30 000 європейських військових як гарантію збереження миру.

24 лютого на зустрічі з Трампом президент Франції Макрон заявив, що для недопущення нових конфліктів у Європі необхідне стримування Росії. «Ми готові надати гарантії безпеки Україні […] Європейці готові діяти аж до направлення своїх військ із миротворчою місією, щоб гарантувати дотримання миру в Україні». – сказав він.