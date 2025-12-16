Американський президент Дональд Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд через редагування його промови від 6 січня 2021 року у документальному фільмі Panorama. Про це повідомляє New York Times. Ситуація вже спричинила кризу на мовнику.
- Трамп подав позов як приватна особа до федерального суду у Флориді. Він звинуватив BBC за двома пунктами: наклеп і порушення закону Флориди «про оманливі та недобросовісні торговельні практики». Трамп вимагає щонайменше по $5 млрд компенсації за кожним пунктом.
- У позові проти BBC йдеться, що в документальному фільмі було змонтовано разом частини промови Трампа, в якій 6 січня 2021 року він сказав прихильникам «пройтися до Капітолію», а згодом – «боротися з усіх сил».
- Трамп кваліфікує дії ВВС як «спробу втрутитися в перебіг виборів, щоб вплинути на їхній результат на шкоду президенту Трампу».
- Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, округ Колумбія, раніше в понеділок, президент США звинуватив BBC у тому, що вони «вклали йому в уста жахливі слова, яких він не говорив», і припустив, що вони, «можливо, використовували штучний інтелект».
Контекст
Раніше BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за те, що у програмі Panorama неправильно змонтували фрагменти його промови від 6 січня 2021 року. Через монтаж могло здатися, ніби Трамп прямо закликав до насильства. Корпорація заявила, що це сталося ненавмисно і більше не покаже цей епізод.
Гендиректор BBC Тім Деві та очільниця BBC News Дебора Тернесс подали у відставку після кількох днів критики через документальний фільм про Дональда Трампа, в якому були виявлені маніпуляції з відео його промови. Синхронна відставка двох ключових керівників шокувала співробітників і загострила кризу в державній телерадіокорпорації.
Це вже пʼятий позов Трампа проти великих американських медіа з березня 2024 року. Раніше ABC News і CBS News погодилися на врегулювання та виплатили йому $16 млн.
У липні він позивався до Wall Street Journal на $10 млрд через статтю про нібито непристойну листівку, яку він відправив Джеффрі Епштейну.
Раніше Трамп уже намагався судитися з NYT у 2020-му та 2021-му роках – один позов стосувався колонок про зв’язки його кампанії з Кремлем, інший – розслідування його фінансів. Обидва були відхилені судами.
У вересні 2025 року Трамп подав позов про наклеп проти газети The New York Times, вимагаючи $15 млрд компенсації.
