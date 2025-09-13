Коли Дональд Трамп виконає власні погрози про тиск на Володимира Путіна? І які кроки має зробити Європа, щоб припинити війну Росії проти України? Інтерв’ю з Борисом Джонсоном на полях 21-ї конференції YES

Саміт на Алясці президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна – найогидніший епізод в історії дипломатії, написав у колонці на Daily Mail Борис Джонсон, колишній британський прем’єр і водночас товариш Трампа, який допомогав Україні в критичні моменти на початку повномасштабної війни.

За місяць від саміту на Алясці Путін вчергове уникнув санкцій США, а фокус у питанні економічного тиску на РФ змістився на Європу. Трамп тепер вимагає у європейців припинити закупівлю російських енергоресурсів та запровадити високі мита проти Китаю, повідомляли західні медіа та співрозмовник Forbes Ukraine у дипломатичних колах.