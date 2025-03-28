Трамп відклав закриття програми з відстеження депортації Росією українських дітей – WP

Адміністрація Дональда Трампа відклала рішення про закриття ініціативи Conflict Observatory, яка документувала воєнні злочини Росії, зокрема депортацію українських дітей. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в Конгресі.

Деталі

Програма, яку фінансує Держдеп США та координує Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету, використовувала супутникові знімки та цифрову експертизу для збору доказів. Її дані стали основою для кількох кримінальних справ, зокрема ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна.

Закриття програми ускладнило б передачу доказів міжнародним прокурорам, зокрема тим, хто розслідує примусове вивезення українських дітей, зазначило видання.

Зараз ініціатива отримала фінансування ще на шість тижнів, щоб передати зібрані матеріали до Europol для подальшого розслідування. Вчені та правозахисники сподіваються, що Європа візьме на себе підтримку ініціативи після виходу США.

Рішення скасувати закриття програми ухвалили після тиску конгресменів від обох партій та християнських організацій. Конгресмен Грег Лендсман (D-Огайо), який очолив кампанію із захисту ініціативи, заявив, що цей крок «правильний, але недостатній». Він наголосив, що США мають відігравати лідерську роль у розслідуванні викрадення дітей.

Контекст

Питання викрадення дітей стало одним із найгостріших за три роки війни. Офіційна позиція України – Росія використовує депортації як спосіб знищення української ідентичності. Conflict Observatory зібрала детальні досьє, фотографії та дані про дітей, які були передані у російські сім’ї.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що повернення депортованих дітей та покарання винних має бути частиною будь-якої угоди про завершення війни. Держсекретар США Марко Рубіо також наголошував, що це питання є ключовим у переговорах із Росією.

Завдяки роботі програми, у березні 2023 року МКС видав ордери на арешт Путіна та дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яких звинувачують у незаконному примусовому переміщенні українських дітей, яких у Росії розподіляють у прийомні сімʼї та піддають «перевихованню».