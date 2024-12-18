Зеленський: Трамп знає про небажання України заморожувати війну

Обраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись та заморожувати війну. Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись онлайн з читачами Le Parisien про підсумки переговорів з Трампом у Парижі, пише Укрінформ . Водночас він відчув, що Трамп хоче рухатися швидко, аби розвʼязати конфлікт.

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Зеленський наголосив, що небезпека полягала б у тому, щоб сказати: «Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами».

За його словами, Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб розвʼязати питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації: розвідки, Міноборони, певних дипломатичних каналів тощо.

На думку Зеленського, важливо, щоб зміни в США з приходом Трампа до влади були на користь України. Він наголосив, що хотів би бачити сильнішу підтримку з боку США.

Пряма мова

«Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи премʼєр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності», – сказав президент України.

Контекст

7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. Наступного дня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа, наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

За даними Reuters, Зеленський використав свою першу зустріч із Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки. Сам же обраний президент США заявив, що хоче негайного припинення вогню.

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу. Варіант полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску. Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Кіт Келлог на початку січня відвідає Київ і низку інших європейських столиць, повідомили 17 грудня джерела Reuters. Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві, крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами в Римі та Парижі. При цьому, за словами співрозмовників агентства, Келлог не збирається під час цієї поїздки відвідувати Москву. За даними співрозмовників, зустрічі будуть націлені на «встановлення фактів», а не на активні переговори.