Стратегія Дональда Трампа виключає «необмежені чеки» для України – Майкл Волц

Стратегія обраного президента США Дональда Трампа виключає «необмежені чеки» для України. Про це 15 грудня в інтервʼю CBS News сказав номінант Трампа на посаду радника з питань національної безпеки Майкл Волц , коментуючи критику Трампа далекобійних ударів по Росії .

Деталі

Під час нещодавньої зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, йшлося про збільшення ролі європейців після завершення конфлікту, наголосив Волц.

Він розповів, що союзники пропонують команді новообраного президента шляхи того, «як зупинити цей конфлікт».

«З часу виборів, всі приходять до нас: наші європейські союзники, президент Зеленський та інші», – сказав Волц. Питання, які обговорюються: «Як зупинити конфлікт? Яким чином відновити стабільність, зупинити вбивства і, сподіваюсь, назавжди з цим покінчити, а не просто поставити на паузу?»

«Ми продумуємо ці питання з фантастичною командою, яку він [Трамп] збирає», – сказав Волц.

За його словами, йдеться про шляхи закінчення війни, те хто має бути долучений до процесу, яким має бути успіх, щоб відповідати інтересам США.

До 20 січня, інавгурації Трампа, його команда «тісно координує свої дії із поточною адміністрацією» США і це стосується і будь-яких перемовин щодо припинення вогню в Україні.

Контекст

У перший рік повномасштабної війни Волц відвідував Україну, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та проголосував за шість із шести потрібних Україні законопроєктів про допомогу, за підрахунком GOP for Ukraine.

З літа-осені 2023-го його позиція змінилась. Він виступив проти членства України в НАТО, аргументуючи, що це нібито втягнуло б США в активну війну. Більше про це – тут.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.

Варіант полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.

Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.