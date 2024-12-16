Стратегія Дональда Трампа виключає «необмежені чеки» для України – Майкл Волц

Стратегія обраного президента США Дональда Трампа виключає «необмежені чеки» для України. Про це 15 грудня в інтервʼю CBS News сказав номінант Трампа на посаду радника з питань національної безпеки Майкл Волц, коментуючи критику Трампа далекобійних ударів по Росії.
Деталі
- Під час нещодавньої зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, йшлося про збільшення ролі європейців після завершення конфлікту, наголосив Волц.
- Він розповів, що союзники пропонують команді новообраного президента шляхи того, «як зупинити цей конфлікт».
- «З часу виборів, всі приходять до нас: наші європейські союзники, президент Зеленський та інші», – сказав Волц. Питання, які обговорюються: «Як зупинити конфлікт? Яким чином відновити стабільність, зупинити вбивства і, сподіваюсь, назавжди з цим покінчити, а не просто поставити на паузу?»
- «Ми продумуємо ці питання з фантастичною командою, яку він [Трамп] збирає», – сказав Волц.
- За його словами, йдеться про шляхи закінчення війни, те хто має бути долучений до процесу, яким має бути успіх, щоб відповідати інтересам США.
- До 20 січня, інавгурації Трампа, його команда «тісно координує свої дії із поточною адміністрацією» США і це стосується і будь-яких перемовин щодо припинення вогню в Україні.
Контекст
У перший рік повномасштабної війни Волц відвідував Україну, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та проголосував за шість із шести потрібних Україні законопроєктів про допомогу, за підрахунком GOP for Ukraine.
З літа-осені 2023-го його позиція змінилась. Він виступив проти членства України в НАТО, аргументуючи, що це нібито втягнуло б США в активну війну. Більше про це – тут.
9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».
Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.
Варіант полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.
Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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