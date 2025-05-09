Трамп закликав до 30-денного припинення вогню і пригрозив Росії санкціями

Президент США Дональд Трамп хотів би 30-денного безумовного припинення вогню у війні в Україні та заявив про можливість нових санкцій проти Росії. Про це він написав у соцмережі Truth Social після розмови із президентом Володимиром Зеленським.

Ключові факти

«Переговори з Росією і Україною тривають. США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню… Якщо перемирʼя не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції», – написав Трамп.

Президент США сподівається, що режим припинення вогню буде дотримано, і «обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання непорушності цих прямих переговорів».

«Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною, разом з європейцями, і це буде міцний мир! Це припинення вогню повинно в кінцевому підсумку привести до укладення мирної угоди», – сказав президент США, додавши, що «це може бути зроблено дуже швидко», і він «буде доступний у будь-який момент, якщо його послуги знадобляться».

Фото: скріншот TruthSocial

Контекст

28 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив триденне «перемирʼя». Російська сторона анонсувала припинення бойових дій з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. Україна та США вважають недостатнім запропоноване Путіним перемирʼя.

8 травня Зеленський поговорив з Трампом про спільні дії країн. Сторони обговорили підтримку США, тиск на Росію заради миру, ситуацію на фронті і дипломатичну роботу. Зеленський запевнив, що Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів. Водночас, потрібно, щоб РФ підтримала припинення вогню, а також довела свою готовність завершувати війну, сказав президент України.