«Наступний великий крок». США хочуть прямих переговорів між Україною і Росією

США хочуть, щоб Росія та Україна почали прямі перемовини щодо припинення війни, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській зустрічі лідерів. Також він наголосив, що Росія «просить надто багато» за завершення війни.

Ключові факти

Венс заявив, що Росія «просить надто багато» за припинення війни з Україною. «Росіяни просять певний набір вимог, певний набір поступок, щоб покласти край конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять надто багато», – сказав Венс.

Віцепрезидент заявив, що наступним кроком стане досягнення згоди України та Росії на переговори один з одним.

«Ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці насправді домовилися про деякі основні принципи, щоб сісти і поговорити один з одним, – сказав він. – Це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити».

За його словами, США готові взяти участь у цих переговорах.

Він наголосив, що США зосереджені на довгостроковому врегулюванні, оскільки Росія відхилила заклик США до 30-денного припинення вогню. Однак він зазначив, що Росії, швидше за все, доведеться піти на поступки.

Венс заявив, що, як і зазначав президент США Дональд Трамп, продовження війни матиме негативні наслідки як для США та Європи, так і для України та Росії.

Контекст

Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні Росії проти України, проте за перші 100 днів свого перебування при владі йому не вдалося досягти мирної угоди.

7 березня Трамп оголосив, що розглядає введення масштабних санкцій проти Росії, зокрема банківських обмежень і нових мит, доки не буде досягнуто припинення бойових дій і мирної угоди з Україною.

У квітні сенатори США підготували 500% мита для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

26 квітня Трамп заявив, що у Путіна не було жодних причин продовжувати обстріли України і припустив, що той «можливо не хоче зупинити війну». Президент США знову пригрозив РФ санкціями.