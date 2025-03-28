«Де США вразливі». ЄС може ввести обмеження на експорту послуг у відповідь на мита Трампа

ЄС розглядає можливість запровадження обмежень проти експорту послуг із США, включаючи діяльність великих технологічних компаній, як відповідь на введення президентом Дональдом Трампом мит у 25% на автомобільну промисловість і обіцянку вжити додаткових заходів наступного тижня, пише Financial Times .

Ключові факти

Брюссель вже оприлюднив додаткові мита на американські товари на суму до €26 млрд після того, як Вашингтон запровадив тарифи на сталь та алюміній. Але європейські чиновники та дипломати заявили, що масштаб дій адміністрації Трампа вимагає від неї розглянути можливість використання потужніших торгових інструментів.

Блок має широкі повноваження щодо припинення дії прав інтелектуальної власності та виключення компаній з контрактів на державні закупівлі відповідно до Регламенту про правозастосування, який був посилений у 2021 році після торговельного конфлікту з першою адміністрацією Трампа.

«Американці думають, що саме вони домінують у плані ескалації у торговій війні, але ми також маємо можливість зробити це», — сказав один дипломат ЄС, додавши, що зрештою метою є деескалація за допомогою всеосяжної торгової угоди.

Удар у відповідь може включати обмеження на інтелектуальну власність великих технологічних компаній. Іншим прикладом може стати заборона отримання державних контрактів супутниковою мережею Starlink Ілона Маска. Італія вже переглядає питання щодо придбання цієї системи.

«Послуги – ось де США вразливі», – сказав другий дипломат. У 2023 році Вашингтон мав профіцит у торгівлі з ЄС у розмірі €109 млрд у сфері послуг порівняно з дефіцитом у розмірі €157 млрд у сфері товарів.

Чиновники ЄС вважають, що адміністрація Трампа буде готова до переговорів тільки після того, як США зведуть тарифну стіну, яка продемонструє серйозність намірів США досягти кращих умов від торгових партнерів, які нібито скористалися перевагами відкритого ринку.

Європейські чиновники сподіваються на швидкий прогрес у досягненні остаточної угоди, але визнають, що навіть це не скасує всі додаткові мита, запроваджені Трампом.

Контекст

Оскільки експорт ЄС значно перевищує імпорт, блоку буде важко відповідати тарифам США на товари. Брюссель також не хоче припиняти постачання газу зі США на континент.

Деякі експерти стверджують, що для того, щоб завдати ще більших економічних збитків США, Європейській комісії доведеться застосувати свій Інструмент протидії примусу (ACI), який отримав назву «торговельна базука». Цей інструмент може обмежити діяльність американських банків, анулювати патенти чи завадити компаніям отримувати доходи від оновлень програмного забезпечення.

Будь-які заходи, які вживаються ЄС, повинні бути схвалені більшістю голосів держав-членів.