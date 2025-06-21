Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія досягають незначних успіхів у мирних переговорах. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News 20 червня.

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«Росія й Україна мають незначний прогрес», – зазначив Трамп.

Він також встановив Ірану двотижневий дедлайн щодо ядерної угоди.

«Я завжди виступаю за мир. Іноді потрібна тверда позиція, але я завжди миротворець», – заявив американський лідер.

При цьому Трамп не уточнив, які наслідки чекають на Тегеран у разі недотримання встановленого терміну. Також залишається невідомим, чи приєднаються США до операції Ізраїлю.

Контекст

На початку червня у Стамбулі відбулися чергові переговори між Україною та Росією за посередництва Туреччини. Основна увага на зустрічі була зосереджена на гуманітарних питаннях – зокрема, обмінах військовополоненими та репатріації тіл загиблих. За результатами переговорів сторони досягли важливих домовленостей.

Насамперед, було погоджено провести масштабний обмін за принципом «всіх на всіх» у двох ключових категоріях: тяжко поранених і хворих військовослужбовців, а також молодих солдатів віком від 18 до 25 років. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що сторони вирішили не зосереджуватися на цифрах, а працювати за категоріями, щоб якнайшвидше повернути людей додому.

Окрім того, досягнуто згоди про обмін тілами загиблих військових – 6 000 на 6 000. Україна також передала російській стороні списки дітей, які були вивезені до РФ, і очікує реакції щодо їх повернення.

Ці домовленості вже почали реалізовуватися: наприкінці травня Україна та Росія провели найбільший з початку повномасштабної війни обмін полоненими – по 1 000 осіб з кожного боку. У червні продовжилися нові етапи обміну, зокрема повернення тяжкохворих військовослужбовців та репатріація тіл ще понад 1 200 загиблих.