Україна не бачить перспектив у наступному раунді переговорів із Росією без отримання від Москви попереднього меморандуму з чіткими позиціями щодо перемир’я. Це необхідно для проведення предметних переговорів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом 30 травня.

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Росія має погодитися на беззастережне перемир’я, щоб відкрити шлях до ширших переговорів, спрямованих на встановлення справедливого миру, і на неї необхідно тиснути для досягнення цієї мети, заявив міністр.

За його словами, Україна зацікавлена в продовженні переговорів, подібних до тих, що відбулися в Туреччині за участю турецьких партнерів, із метою припинення війни ще цього року.

Україна відкрита до прямих дискусій із Росією щодо перемир’я, чи то на 30, 50, чи більше днів, заявив міністр.

Після стамбульської зустрічі Україна передала Росії своє бачення подальших мирних кроків і параметрів перемир’я.

Натомість Росія, як було анонсовано, має надати свій меморандум, що також було обіцяно американській стороні. Для ефективності наступної зустрічі цей документ необхідно отримати завчасно, щоб делегація могла предметно обговорити позиції, додав Сибіга.

Контекст

16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією, які тривали трохи більше години. За інформацією ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківську та Сумську області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорили обмін полоненими за формулою «1000 на 1000» та питання припинення вогню. Щодо обміну досягнуто домовленості, і вже проведено три такі операції.

19 травня президент США Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським і лідерами Європи. Після розмови Путін заявив про готовність працювати над меморандумом із Україною щодо припинення вогню. Трамп підкреслив, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни».

27 травня спецпредставник США в Україні Кіт Келлог зазначив, що США отримали від України перелік умов для миру та очікують аналогічного меморандуму від Росії. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Росію для спонукання до переговорів. У разі отримання меморандуму планується нова зустріч, імовірно в Женеві, для продовження мирних переговорів.

29 травня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. «Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий «меморандум», який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали», – вважає Зеленський.