Американський резидент Дональд Трамп знову заявив про намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним задля завершення повномасштабної війни. Про це він сказав на зустрічі з американськими генералами та адміралами у вівторок, 30 вересня.

Деталі

«У нас залишиться лише одна війна, яку потрібно врегулювати, – і ми повинні зробити це з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і завершити це», – сказав Трамп.

Окрім цього, він повідомив про масштабну модернізацію американської ядерної зброї та підводного флоту. За його словами, США витратять на оборонний бюджет $1 трлн наступного року – рекордну суму в історії країни. «Ми досі лідируємо в цій сфері, випереджаючи Росію та Китай», – додав він.

Трамп вкотре заявив, що розчарований Путіним через затягування війни в Україні. За його словами, президент РФ мав завершити її «за тиждень», але натомість вона триває вже кілька років. «Я сказав Путіну: «Ти виглядаєш погано. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр?», – зазначив Трамп.

Контекст

Ще весною Трамп наполягав, що Зеленський має «зіткнутися з реальністю» і поступитися територіями задля миру з Росією. «У тебе немає карт», – кричав він на українського президента в Овальному кабінеті у лютому 2025-го. Навесні він демонстрував прихильність Путіну, не наклавши на РФ мит, а влітку приймав із червоною доріжкою на Алясці.

У червні Трамп заявляв, що під час війни між Росією та Україною іноді доводиться «дозволяти трохи повоювати» перш ніж укладати мир.

У серпні Трамп заявив про намір організувати тристоронню зустріч за участю Путіна та Зеленського після проведення двосторонніх переговорів між лідерами Росії та України. Президент України висловив готовність до участі як у двосторонньому, так і в тристоронньому форматі. Він також наголосив, що у разі відмови Росії від переговорів, Україна розраховує на додаткові санкції та тарифні заходи з боку США, які, на його переконання, можуть бути ефективними.

Згодом Трамп заявив, що, на його думку, Путін не зацікавлений у зустрічі із Зеленським, оскільки має до нього особисту антипатію. У відповідь Зеленський заявив, що російський лідер уникає перемовин, використовуючи міжнародні візити як інструмент затягування часу для продовження агресії під виглядом дипломатичних ініціатив.

Незважаючи на зусилля адміністрації США та готовність президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, російський лідер Володимир Путін не виявляє інтересу до припинення вогню, продовжуючи атаки на цивільні об’єкти.

У вересні риторика Трампа змінилася і тепер він говорить, що Росія є «паперовим тигром» та про можливість повернення Україною всіх окупованих територій.