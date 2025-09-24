Після засідання Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп заговорив про Україну в оптимістичному настрої. Чому цей розворот викликає занепокоєння у союзників і може мати небезпечні наслідки для НАТО? Головне з матеріалів Reuters та NYT

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського відбулася 23 вересня у Нью-Йорку, на полях Генеральної асамблеї ООН. Контекст зустрічі був напружений, адже Росія продовжує нарощувати удари по українській інфраструктурі, а Україна вимагає від США нових санкцій проти держави-агресора та гарантій безпеки. «Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і саме час Україні діяти», – написав Трамп після зустрічі у Truth Social, різко змінивши тональність заяв стосовно війни, пише Reuters.

«Добра і конструктивна» зустріч

«Україна за підтримки ЄС здатна відвоювати всю Україну в її первісній формі», – заявив Трамп, маючи на увазі повернення всіх окупованих Росією земель, включно з Кримом і Донбасом. Але він не пояснив, як цього досягти без відновлення масштабної допомоги США чи нових санкцій проти Росії, зазначають Reuters та NYT.

Попри гучні слова, політичної конкретики було мало. Зеленський публічно назвав зустріч «доброю, конструктивною» і в інтерв’ю Fox News зазначив, що «позиції української та американської команд ближчі, ніж будь-коли». Але водночас зі сторони США не пролунало обіцянок ані про новий пакет санкцій, ані про відновлення десятків мільярдів доларів допомоги.

Єдиним чітким сигналом стала фраза Трампа: «Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважатиме за потрібне», пише Reuters.

Зустріч президентів Укрїани та США мала символічне значення ще й тому, що відбулася всього через п’ять тижнів після саміту Трампа і президента Росії Володимира Путіна на Алясці. Там американський президент, навпаки, демонстрував готовність до компромісів із Кремлем. Тож чинний розворот став несподіваним як для союзників, так і для критиків.

«Це дуже сильні заяви, яких ми раніше не чули в такому форматі. Добре, що тепер у нас є спільне розуміння», – каже голова європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи слова Трампа.

Дональд Трамп виступає на Генасамблеї ООН із заявами про здатність України відвоювати всі території. Фото Getty Images

Риторичні коливання Трампа

Ще влітку Трамп наполягав, що Зеленський має «зіткнутися з реальністю» і поступитися територіями задля миру з Росією. «У тебе немає карт», – кричав він на українського президента в Овальному кабінеті у лютому 2025-го, нагадує NYT. Навесні він демонстрував прихильність Путіну, не наклавши на РФ мит, а влітку приймав із червоною доріжкою на Алясці.

Тепер же Трамп назвав російську армію «паперовим тигром» і визнав, що «Україна може відвоювати всю територію у її початкових кордонах». Однак пояснити, чому він змінив свою позицію, американський президент так і не зміг.

Поворот риторики може дати Трампу простір дистанціюватися від конфлікту, який він колись обіцяв вирішити за кілька днів чи тижнів, пише NYT.

Світові лідери обговорюють майбутнє безпеки Європи та підтримку України. Фото Getty Images

Між обіцянками та реальністю

Ключовим питанням вирішення російсько-української війни тепер стає не стільки риторика Трампа, скільки практичні дії НАТО.

Рішення про збиття російських дронів і літаків у повітряному просторі Європи ухвалюватимуть Велика Британія, Франція і Німеччина разом із генсеком НАТО Марком Рютте. Ці країни визначатимуть й обсяги та темпи військової підтримки України, додає NYT.

Проте заяви Трампа про право союзників збивати російські цілі у своєму небі лише підсилюють ризики.

19 вересня російські винищувачі перебували понад 12 хвилин у повітряному просторі Естонії, а в ніч на 10 вересня 19 російських безпілотників залетіли вглиб Польщі. Трамп назвав це «помилкою», але президент Франції Емманюель Макрон одразу його спростував, пише NYT. На пряме запитання, чи готові США втрутитися у разі війни Росії з НАТО в повітрі, Трамп відповів: «Залежить від обставин».

Делегації Польщі й Естонії наполягають на рішучих діях проти російських атак дронами. Фото Getty Images

У цьому контексті слова Трампа можуть стати для Кремля не сигналом стримування, а навпаки, запрошенням до ескалації.

Путін, який після зустрічі на Алясці був переконаний, що США не нададуть Україні більше допомоги й не введуть свій військовий контингент на її територію, може вирішити, що час і ресурс грають на його боці. Це робить чинну ситуацію небезпечнішою, ніж будь-коли, підсумовує NYT.