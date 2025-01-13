Транзит російської нафти Україною за 2024 рік впав до десятирічного мінімуму – ExPro

У 2024 році Україна транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 11,36 млн т російської нафти, свідчать розрахунки ExPro 13 січня. Порівняно з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Це найнижче значення як мінімум з 2014 року, і, ймовірно, за всю історію незалежності України.

Ключові факти

Минулого року найбільше російської нафти було поставлено до Угорщини – понад 4,7 млн т, що практично відповідає обсягам постачання у 2023-му. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн т нафти (-15%) та до Чехії – 2,7 млн т (-35%).

За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн або $250 млн за транзит російської нафти у 2024-му. Для порівняння: в 2023-му Україна отримала майже 9,4 млрд грн або понад $255 млн за транзит російської нафти.

Інфографіка: ExPro

Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34 900 т, на 14% більше, ніж у грудні.

Контекст

На відміну від транзиту російського газу через Україну, який завершився 1 січня 2025 року, транзит нафти з Росії продовжується.

Україна прокачує російську нафту за десятирічним контрактом від 2019 року між українською «Укртранснафта» та російською «Транснефть». Україна за 10 років мала отримати $1,5 млрд доходів за транзит – у середньому $150 млн на рік. Росія, за даними Bloomberg, заробляє на постачанні нафти через Україну близько $6 млрд на рік.

ЄС у 2022-му запровадив ембарго на 90% російської нафти. Виключення – транзит Україною для Угорщини, Словаччини та Чехії. Через своє географічне положення (не мають виходу до моря) ці країни страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив, заявляла тоді Рада ЄС.

Після запровадження Україною санкцій проти «Лукойлу» в 2024-му новим замовником послуг транспортування з 9 вересня стала угорська MOL, яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

10 січня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським союзом. За його словами, порушення Україною своїх міжнародних зобовʼязань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.