Міжнародний зернотрейдер Louis Dreyfus отримав дозвіл Путіна на продаж елеваторів у Росії

Президент Росії Володимир Путін схвалив продаж 100% акцій елеваторної компанії, що належить торговому та харчовому гіганту Louis Dreyfus Company (LDC), неназваному покупцю, пише Reuters 29 листопада із посиланням на офіційний документ.
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Ключові факти
- Указ Путіна, що дозволяє продаж «Російської елеваторної компанії» (РУСЕЛ), датований 28 листопада. Для угод у фінансовому та енергетичному секторах потрібне схвалення президента РФ.
- Джерело на сільськогосподарському ринку назвало можливим покупцем компанію «Біо-тон», одного з найбільших виробників соняшнику в Росії.
- На сайті Louis Dreyfus Company сказано, що основою її бізнесу в Росії були сім елеваторів та зерновий термінал у Азові Ростовської області.
- Елеватори розташовані у Ставропольському краї, у Воронезькій та Волгоградській областях. Обсяг потужностей для зберігання продукції у РФ – близько 900 000 т.
Контекст
В Україні LDC працює з 1998 року. Компанія займається аграрним бізнесом, експортом зернових та олійних культур. У власності компанії шість елеваторів у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях.
LDC припинила експорт російського зерна 1 липня 2023 року і заявила, що оцінює варіанти передачі свого існуючого російського бізнесу та зернових активів новим власникам. Рішення трейдерів про припиння експорту були пов’язані з тиском з боку російської влади та небажанням потрапити під санкції через співпрацю з російськими банками та державними компаніями.
Інші міжнародні зернотрейдери, такі як Cargill та Viterra, скоротили свою діяльність у Росії після вторгнення.
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