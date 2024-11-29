Міжнародний зернотрейдер Louis Dreyfus отримав дозвіл Путіна на продаж елеваторів у Росії

Президент Росії Володимир Путін схвалив продаж 100% акцій елеваторної компанії, що належить торговому та харчовому гіганту Louis Dreyfus Company (LDC), неназваному покупцю, пише Reuters 29 листопада із посиланням на офіційний документ.

Ключові факти

Указ Путіна, що дозволяє продаж «Російської елеваторної компанії» (РУСЕЛ), датований 28 листопада. Для угод у фінансовому та енергетичному секторах потрібне схвалення президента РФ.

Джерело на сільськогосподарському ринку назвало можливим покупцем компанію «Біо-тон», одного з найбільших виробників соняшнику в Росії.

На сайті Louis Dreyfus Company сказано, що основою її бізнесу в Росії були сім елеваторів та зерновий термінал у Азові Ростовської області.

Елеватори розташовані у Ставропольському краї, у Воронезькій та Волгоградській областях. Обсяг потужностей для зберігання продукції у РФ – близько 900 000 т.

Контекст

В Україні LDC працює з 1998 року. Компанія займається аграрним бізнесом, експортом зернових та олійних культур. У власності компанії шість елеваторів у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях.

LDC припинила експорт російського зерна 1 липня 2023 року і заявила, що оцінює варіанти передачі свого існуючого російського бізнесу та зернових активів новим власникам. Рішення трейдерів про припиння експорту були пов’язані з тиском з боку російської влади та небажанням потрапити під санкції через співпрацю з російськими банками та державними компаніями.

Інші міжнародні зернотрейдери, такі як Cargill та Viterra, скоротили свою діяльність у Росії після вторгнення.