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Французька група Auchan знайшла покупця на свої активи в Росії – La Lettre

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Французька мережа супермаркетів Auchan може продати свій бізнес у РФ. Про це пишуть місцеві La Lettre та Le Figaro. На російський ринок припадало 10% світових продажів групи, компанія має в РФ 230 маркетів. 

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Деталі

  • Компанія знайшла «місцевого покупця» і перебуває на завершальній стадії перемовин, зазначило La Lettre. 
  • За інформацією Le Figaro, група розглядає пропозиції від двох потенційних покупців.
  • Тепер Auchan має отримати дозвіл на продаж від російської влади і не повторити долю інших іноземних компаній, таких як Danone і Carlsberg, чиї активи в РФ були фактично націоналізовані, зазначило видання.
  • Французька група за останні два роки отримала близько 10 пропозицій щодо купівлі її мережі з 230 магазинів у Росії, зазначило видання.
  • Auchan планує вийти не тільки з ринку РФ, але й Угорщини. Натомість в Україні французька група хоче залишитися.

Контекст

Влада РФ встановила правила: іноземні компанії, які бажають згорнути роботу в РФ, мають отримати схвалення урядової комісії, а якщо сума перевищує 50 млрд рублів, то особисто Путіна. Нові правила залишають продавців ні з чим, писав раніше Bloomberg із посиланням на джерела. Знижка до ціни активу має становити 60% (раніше 50%), а ще 35% (раніше 15%) потрібно заплатити до бюджету у вигляді «податку на вихід». Головна мета таких заходів – залишити іноземні активи в РФ і не допустити відтоку капіталу.

Французька група Auchan вийшла на ринок РФ у 2002 році. Після повномасштабного вторгнення російський підрозділ Auchan – ТОВ «Ашан» – працює автономно.

Російська юрособа у 2023 році знизила виручку на 4,7%, до $2,3 млрд. Чистий прибуток минулого року скоротився майже в 10 разів, до $4,7 млн.

Гендиректор Auchan Ів Клод раніше заявив, що мережа продовжить роботу в РФ, оскільки «діє в інтересах цивільного населення».

Розслідування The Insider спільно з Le Monde та Bellingcat показало, що російський «Ашан» від початку повномасштабного вторгнення постачав товари для російських військових на окупованих територіях України. Постачання військовим позиціонувалося як «гуманітарна допомога». У пресслужбі французького «Ашана» все спростовували і заявляли, що компанія «поза політикою».

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