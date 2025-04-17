Центробанк Туреччини несподівано підвищив ставку до 46%

Центральний банк Туреччини підвищив ставку за семиденними операціями РЕПО на 3,5 процентного пункту, до 46% річних. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 17 квітня. Аналітики очікували збереження ставки після трьох поспіль знижень.

Деталі

Комітет з монетарної політики заявив, що жорстка політика триватиме до забезпечення цінової стабільності.

Зазначається, що зростання внутрішнього попиту, яке перевищило прогнози, та ризики від глобального протекціонізму змусили банк посилити монетарну політику, попри зниження базової інфляції в березні.

Підвищення ставки також, ймовірно, спрямоване на стабілізацію валютних резервів після падіння ліри, викликаного політичною напругою між президентом Ердоганом і мером Стамбула, говорять експерти.

Контекст

У грудні Центральний банк Туреччини почав пом’якшувати монетарну політику, знизивши ставку з 50%, після жорстких заходів із середини 2023 року для стримування інфляції та валютних криз. Минулого місяця турецька ліра впала до рекордно низького рівня після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, що спричинило обвал акцій і облігацій.

Державні банки терміново продали близько $8 млрд для стабілізації валюти. Фондовий ринок зазнав різкого падіння, що призвело до тимчасового зупинення торгів, а вартість держоблігацій знизилася через масовий розпродаж, збільшивши витрати Туреччини на запозичення.