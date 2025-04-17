Центробанк Турции неожиданно повысил ставку до 46%

Центральный банк Турции повысил ставку по семидневным операциям РЕПО на 3,5 процентного пункта, до 46% годовых. Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля. Аналитики ожидали сохранения ставки после трех подряд снижений.
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Подробности
- Комитет по монетарной политике заявил, что жесткая политика будет продолжаться до обеспечения ценовой стабильности.
- Отмечается, что рост превышающего прогнозы внутреннего спроса и риски от глобального протекционизма заставили банк усилить монетарную политику, несмотря на снижение базовой инфляции в марте.
- Повышение ставки также предположительно направлено на стабилизацию валютных резервов после падения лиры, вызванного политическим напряжением между президентом Эрдоганом и мэром Стамбула, говорят эксперты.
Контекст
В декабре Центральный банк Турции начал смягчать монетарную политику, снизив ставку с 50% после жестких мер с середины 2023 года для сдерживания инфляции и валютных кризисов. В прошлом месяце турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что повлекло за собой обвал акций и облигаций.
Государственные банки срочно продали около $8 млрд для стабилизации валюты. Фондовый рынок испытал резкое падение, что привело к временной остановке торгов, а стоимость гособлигаций снизилась из-за массовой распродажи, увеличив расходы Турции на заимствования.
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