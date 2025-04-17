Центробанк Турции неожиданно повысил ставку до 46%

Центральный банк Турции повысил ставку по семидневным операциям РЕПО на 3,5 процентного пункта, до 46% годовых. Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля. Аналитики ожидали сохранения ставки после трех подряд снижений.

Подробности

Комитет по монетарной политике заявил, что жесткая политика будет продолжаться до обеспечения ценовой стабильности.

Отмечается, что рост превышающего прогнозы внутреннего спроса и риски от глобального протекционизма заставили банк усилить монетарную политику, несмотря на снижение базовой инфляции в марте.

Повышение ставки также предположительно направлено на стабилизацию валютных резервов после падения лиры, вызванного политическим напряжением между президентом Эрдоганом и мэром Стамбула, говорят эксперты.

Контекст

В декабре Центральный банк Турции начал смягчать монетарную политику, снизив ставку с 50% после жестких мер с середины 2023 года для сдерживания инфляции и валютных кризисов. В прошлом месяце турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что повлекло за собой обвал акций и облигаций.

Государственные банки срочно продали около $8 млрд для стабилизации валюты. Фондовый рынок испытал резкое падение, что привело к временной остановке торгов, а стоимость гособлигаций снизилась из-за массовой распродажи, увеличив расходы Турции на заимствования.