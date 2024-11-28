Центробанки Східної Європи стали найбільшими покупцями золота на світовому ринку на фоні посилення напруженості через війну в Україні

Центральні банки країн Східної Європи стали найбільшими покупцями золота на глобальному ринку, на тлі геополітичних змін і напруженості, спричинених війною в Україні, пише Bloomberg 28 листопада. Польща стала найбільшим покупцем золота у світі в другому кварталі.

Деталі

Золоті резерви Польщі досягли понад 420 т, що наближає країну до рівня таких гігантів, як Індія та Японія. Глава польського центрального банку, Адам Глапінський, підкреслив важливість золота як стабільного активу для захисту економіки від глобальних криз.

З початку року Чехія значно збільшила свої золоті запаси і має амбіції подвоїти їх до 100 т протягом наступних трьох років.

Цього року Центральний банк Угорщини збільшив свої золотовалютні резерви на понад 10 т, довівши запас золота до 110 тонн.

Сербія пообіцяла інвестувати в золото за «кожен надлишок грошей», що залишаються в державному бюджеті.

Аналітики повʼязують зростання попиту на золото з боку центральних банків Східної Європи з геополітичною напруженістю в Україні та ослабленням долара, що стимулює інтерес до цього дорогоцінного металу як засобу захисту від економічних ризиків.

Контекст

Наприкінці жовтня Всесвітня рада із золота (WGC) повідомила, що світовий попит на золото досяг рекорду, перевищивши $100 млрд. У третьому кварталі західні інвестори та центральні банки придбали 1,313 тонни золота, що на 5% більше порівняно з попереднім роком.

Основними факторами зростання стали великі покупки центральних банків та збільшений попит з боку багатих інвесторів, що підтримувалося помʼякшенням грошово-кредитної політики Федерального резерву США.

Геополітична напруженість, зокрема ескалація війни в Україні, також сприяла підвищеному попиту на золото. Інвестори активно зверталися до активів-притулків після того, як президент Росії Володимир Путін оновив ядерну доктрину країни.