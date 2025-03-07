Росія завдала ракетного і дронового удару по газовій інфраструктурі. Що відомо

У ніч і ранок 7 березня росіяни обстріляли Україну дронами та ракетами, завдавши ударів по енергетичних і цивільних об’єктах. Є постраждалі. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під атакою опинилися енергетична та газова інфраструктури в кількох регіонах. Оновлено 9:50. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову зросла до 8 осіб.

Деталі

Рятувальники й енергетики усувають наслідки там, де це можливо, працюючи над відновленням постачання. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, слідкуйте за офіційними повідомленнями, додав міністр.

Вибухи лунали в Полтаві, Тернополі, Харкові, Івано-Франківщині. На Чернігівщині (Прилуччина) пошкоджено виробничий об’єкт, Тернопільщині ракети влучили в промисловий об’єкт критичної інфраструктури, що може призвести до перебоїв із газом.

В Одеській області постраждала енергосистема. У Харкові росіяни вдарили по цивільному об’єкту: з-під завалів витягли живу жінку, яку оглядають медики, повідомив мер Ігор Терехов. Пожежа охопила місце влучання, сусідній багатоповерхівці евакуюють людей, горіли гаражі й авто. Врятовано шестеро осіб.

Оновлено 9:50. Число постраждалих від російського ракетного удару по Харкову зросло до 8, повідомили в МВС. Знищено 5 машин і 10 гаражів, пошкоджено майно жителів. Удар зачепив 3 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, дитсадок, 25 гаражів і 18 автомобілів.

Наслідки російської атаки по Харкову Фото: ДСНС Харківщини Наслідки російської атаки по Харкову Фото: ДСНС Харківщини Наслідки російської атаки по Харкову Фото: ДСНС Харківщини Наслідки російської атаки по Харкову Фото: ДСНС Харківщини Попередній слайд Наступний слайд

У Миргородському районі Полтавщини уламки впали на житловий будинок, поранивши двох людей, зокрема дитину, яких доставили до лікарні, повідомили у Полтавській ОВА. Пошкоджено ще два будинки й газопровід.

Польща у відповідь на атаку підняла винищувачі та посилила готовність ППО й радіолокації.

Росія масовано атакувала газову інфраструктуру «Групи Нафтогаз», спричинивши руйнування, повідомила пресслужба компанії. Це 17-та атака від початку вторгнення. Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу, постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень.

Контекст

За три роки війни Росія пошкодила або знищила понад 60 000 енергетичних об’єктів України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко 24 лютого. Від початку вторгнення енергетика стала головною мішенню, зазнавши 30 масштабних атак із мільярдними збитками.

За даними KSE Institute, станом на листопад 2024 року прямі втрати інфраструктури України сягнули $170 млрд, з них $14,6 млрд – в енергетиці. Зруйновано Каховську, Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, захоплено 18 ГВт генерації, включно із Запорізькою АЕС.

Відновлення України, за оцінками Світового банку, ООН, Єврокомісії та уряду, коштуватиме $524 млрд – на 8% більше, ніж рік тому.