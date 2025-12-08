Ціни на страхування торгових суден у Чорному морі за останній місяць виросли втричі і, ймовірно, продовжать зростати після недавніх атак України на кораблі та порти. Про це пише Financial Times .

Деталі

Тарифи на страхування від військових ризиків піднялися з 0,25–0,3% вартості судна на початку листопада до 0,5–0,75% цього тижня – тобто майже в 2–3,5 раза, зазначив керівник відділу морських і вантажних перевезень брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер. Інший страховий брокер повідомив, що для їхніх клієнтів ціни зросли більш ніж утричі.

За словами Бейкера, найбільше подорожчання відбулося в районах Чорного моря, контрольованих Росією. Найбільше зросли тарифи на танкери та балкери, що перевозять насипні вантажі, зокрема зерно.

Контекст

У листопаді біля узбережжя Туреччини майже одночасно зазнали атак морських дронів танкери Kairos і Virat, що ходять під прапором Гамбії. За інформацією джерела УНІАН у СБУ, судна могли перевозити нафтопродукти майже на $70 млн і використовувалися Росією для обходу міжнародних санкцій. Після цих інцидентів Москва може спробувати «відрізати» Україну від морських шляхів у відповідь на атаки «тіньового флоту» в Чорному морі.

З початку широкомасштабної війни Україна, не маючи власного надводного флоту, змогла знищити або пошкодити 36 кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, відкривши морський коридор для експорту українського зерна. Решта кораблів Росії перебувають у порту Новоросійська. Більше про спроможності російського флоту – у матеріалі Forbes Ukraine.