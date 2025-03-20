Туреччина домоглася продовження виключень із санкцій США проти Газпромбанку

США погодилися продовжити тимчасове пом’якшення санкцій, що дозволяє Туреччині імпортувати російський природний газ до травня. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело в турецькому уряді. Дія тримісячного винятку мала закінчитися 20 березня.

Деталі

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек і міністр фінансів США Скотт Бессент провели телефонну розмову цього тижня, під час якої обговорили санкції та інші питання економіки й національної безпеки, що становлять спільний інтерес, повідомив Мінфін США.

За 2024 рік понад 45% газового імпорту Туреччини припадало на Росію, за даними національного енергетичного регулятора. Ці поставки виявилися критично важливими під час холодної зими й залишатимуться необхідними влітку через очікуване зниження виробництва гідроелектроенергії.

Контекст

У листопаді 2024 року США запровадили санкції проти Газпромбанку – ключового фінансового посередника для платежів за енергоносії – для зменшення російських прибутків від експорту газу. Водночас основні імпортери, зокрема Туреччина та Угорщина, отримали винятки з цих обмежень.