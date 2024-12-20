США зробили виняток із санкцій проти Газпромбанку для Туреччини та Угорщини

Туреччина отримала звільнення від санкцій США проти Газпромбанку щодо газових платежів Росії, заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, пише Reuters 20 грудня. 19 грудня США зробили виняток і для Угорщини, яка залежить від російської нафти та газу.
У листопаді США запровадили санкції проти російського Газпромбанку, створивши перешкоду для покупців російського газу, які використовували банк для оплати.
Ключові факти
- Туреччина попросила про виняток під час переговорів із представниками США, щоб мати можливість продовжувати оплачувати імпорт російського газу через Газпромбанк.
- Туреччина імпортує майже весь свій газ, а Росія є головним постачальником, забезпечуючи понад 50% трубопровідного імпорту країни. Імпорт трубопровідного газу Анкари з Росії минулого року становив 21,1 млрд куб. м.
- У четвер, 19 грудня, США також надали виняток Угорщині, звільнивши від санкцій платежі за газ, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
- Угорщина, яка в основному залежить від російської нафти та газу, теж звернулася до США з проханням надати їй виняток із санкцій проти Газпромбанку.
- «Сьогодні вони надали звільнення від газових платежів, повʼязаних із Газпромбанком, що є гарною новиною, але водночас ми розробили рішення з нашими регіональними союзниками, альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкції, але дозволяє здійснювати платежі (за газ)», – сказав Сіярто.
- Він заявив, що США продовжують забороняти фінансові транзакції через Газпромбанк, повʼязані з атомною електростанцією «Пакш-2», яку російський «Росатом» будує в Угорщині, назвавши це «виключно політичним рішенням».
Контекст
Адміністрація Джо Байдена ввела санкції проти Газпромбанку в листопаді, оскільки прагне посилити тиск на Росію через вторгнення в Україну. Раніше Угорщина розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони загрожують енергетичній безпеці.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів 11 грудня переговори з Путіним, на яких обговорювалися питання енергетичної співпраці, у тому числі питання забезпечення безперебійного постачання газу до Угорщини у світлі нових санкцій США.
Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії. На країну та деяких її сусідів збільшується тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання енергоносіїв та відмовитися від них після вторгнення РФ до України у 2022 році.
Росія постачає Туреччині близько 40% газу та половину нафти. Крім газу, Туреччина залежить від Росії приблизно в половині свого імпорту сирої нафти, має одну атомну електростанцію «Росатому», що будується, і веде переговори про другу. Водночас Анкара та Москва хочуть створити газовий хаб у Туреччині, включаючи можливість прокладання більшої кількості підводних трубопроводів через Чорне море.
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