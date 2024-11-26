Залежна від російських газу і нафти Туреччина просить США дозволити оплату енергоносіїв через підсанкційний Газпромбанк

Туреччина веде переговори зі США про виняток із санкцій, що дасть змогу країні продовжувати використовувати російський Газпромбанк для оплати імпорту природного газу, пише Bloomberg 26 листопада з посиланням на міністра енергетики Алпарслана Байрактара. Росія постачає Туреччині близько 40% газу та половину нафти.

Ключові факти

Турецький міністр заявив, що санкції проти Газпромбанку означають, що без винятків Туреччина не зможе платити РФ і, відповідно, купувати товари.

Якщо не буде жодних винятків, це може стати великою проблемою для Туреччини, сказав урядовець. Він послався на попередні винятки з санкцій, повʼязаних з Іраном.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини: минулого року на її частку припало близько 42% імпорту.

Коментарі Байрактара посилюють напруженість між Вашингтоном і європейськими покупцями російського газу, що залишилися, через оголошені минулого тижня санкції щодо Газпромбанку.

Банк раніше уникав санкцій, повʼязаних із вторгненням в Україну, завдяки своїй ключовій ролі у сприянні платежам за енергоносії, зазначило видання.

Контекст

Хоча Туреччина постачає українським військовослужбовцям бойові безпілотники та критично важливі артилерійські снаряди, Анкара не запровадила санкції проти Росії через війну. Президент Реджеп Тайїп Ердоган натомість намагався виступити посередником у встановленні миру між сторонами та відродити «зернову угоду», підтриману ОНН у 2022 році.

Водночас Анкара та Москва хочуть створити газовий хаб у Туреччині, включаючи можливість прокладання більшої кількості підводних трубопроводів через Чорне море.

Крім газу, Туреччина залежить від Росії приблизно в половині свого імпорту сирої нафти, має одну атомну електростанцію «Росатому», що будується, і веде переговори про другу.

Угорщина, ще один великий імпортер газу, розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони загрожують енергетичній безпеці. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що регіональні країни «знайдуть спосіб» продовжити потоки після переговорів у Стамбулі з регіональними міністрами енергетики, включаючи Байрактара.