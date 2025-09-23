Підписка від 49 грн
«Можливості для зростання обмежені». Керівниця IT-компанії Luxoft Олена Самборська – про злиття з DXC, майбутнє аутсорсу та заміну джунів. Інтервʼю

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

4 хв читання

Олена Самборська, керівна директорка DXC Luxoft /Надано пресслужбою

Олена Самборська очолює Luxoft в Україні з 2021-го. Тепер під її керівництвом компанія проходить трансформацію і злиття з материнською компанією. Фото Надано пресслужбою

Luxoft працює на українському ринку вже 18 років і залишається однією з найбільших сервісних IT-компаній країни. У портфелі – понад 100 клієнтів з фінансової сфери, автоіндустрії та ритейлу. Після старту глобальної реструктуризації материнської компанії майбутнє українського офісу є невизначеним. Яка стратегія компанії? Інтерв’ю з очільницею Luxoft Оленою Самборською.

Одна з найбільших IT-компаній в Україні Luxoft перебуває в процесі злиття з материнською компанією – американською DXC Technology, писав Forbes 22 вересня із посиланням на обізнаного співрозмовника, що спілкувався анонімно. 

Ще у травні 2024-го, під час презентації фінансових результатів, DXC анонсувала план реструктуризації на $250 млн. Ішлося передусім про реструктуризацію сегмента Global Infrastructure Services, який відповідає за ІТ-аутсорсингові послуги.

