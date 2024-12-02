Тури за кордон в Join UP! цьогоріч забронювали близько 300 000 українців, середній чек зріс на 20% – NV. Бізнес

Понад 265 000 українців забронювали тури у 2024 році, до кінця року їх загальна кількість складе близько 280 000. Про це в інтервʼю NV Бізнес розповіла співвласниця найбільшого українського туроператора Join UP! Аліна Альба.

Деталі:

Враховуючи воєнні виклики та діючі у зв’язку із цим обмеження – це хороші показники, – каже Альба. Для порівняння, у доковідному 2019 році з Join UP! відпочило понад 1 млн туристів, в липні 2022 – 153 000 людей.

Туроператор найбільше працює в Польщі, країнах Балтії, Румунії.

Середній чек на людину зріс на 20% до €550-580. За ці гроші можна відпочити майже на будь-якому курорті, який знаходиться у двох-трьох годинах польоту від України, говорить Альба.

За її словами, у Єгипті готелі дешевші, ніж у Греції. За одну й ту саму суму на курорті, що розташований на Червоному морі, можна відпочити у п’ятизірковому готелі, а на Середземному – у тризірковому.

«Болгарія лідирує серед автобусних турів – в 2024 році попит на цей напрям зріс майже вдвічі рік до року», – додає Альба. В середньому автобусні дешевші на 30−35%.

Контекст

Join UP! – єдиний український туроператор, який за роки великої війни відкрив вісім нових ринків, окрім наявних України та Молдови. Агенція працює в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані, невдовзі стартує – в Чехії та Словаччині.

Туроператор Join UP! працює в Україні з 2010 року та нараховує близько 1600 співробітників. Виторг «Джоін Ап!» у 2023-му склав 145,6 млн грн, що на 407% більше, ніж роком раніше. Кінцеві бенефіціари компанії – Олександр і Юрій Альба.

До кінця 2024 року Join UP! збирається відкрити пʼять нових франчайзингових точок продажів в Польщі, три – в країнах Балтії. У планах – стратегія розвитку в Румунію.