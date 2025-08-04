Туроператор Join UP! запускає новий B2C сервіс онлайн-бронювання турів в Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 серпня.

Деталі

Сервіс дозволяє купувати тури з перельотом, проживанням, трансфером, страховкою та онлайн-підтримкою.

Платформа пропонує підбір турів за допомогою AI-асистенту, який враховує побажання користувача та пропонує актуальні варіанти. Оформлення турів відбувається напряму з Join UP! Україна з укладенням договору та дотриманням юридичних вимог.

Контекст

У новорічному сезоні 2024-2025 українці надавали перевагу подорожам до Єгипту, Дубаю та ОАЕ.

За останні три роки Join UP! розширив присутність на вісім нових ринків, окрім України та Молдови, зокрема в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані, а незабаром розпочне роботу в Чехії та Словаччині.

Туроператор Join UP!, заснований в Україні у 2010 році, має близько 1600 співробітників. У 2024 році виторг компанії склав 141,8 млн грн. Кінцеві бенефіціари – Олександр і Юрій Альби.