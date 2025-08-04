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Туроператор Join UP! запустив сервіс для бронювання пакетних турів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Туроператор Join UP! запускає новий B2C сервіс онлайн-бронювання турів в Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 серпня.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі  

  • Сервіс дозволяє купувати тури з перельотом, проживанням, трансфером, страховкою та онлайн-підтримкою. 
  • Платформа пропонує підбір турів за допомогою AI-асистенту, який враховує побажання користувача та пропонує актуальні варіанти. Оформлення турів відбувається напряму з Join UP! Україна з укладенням договору та дотриманням юридичних вимог. 

Контекст 

У новорічному сезоні 2024-2025 українці надавали перевагу подорожам до Єгипту, Дубаю та ОАЕ.

За останні три роки Join UP! розширив присутність на вісім нових ринків, окрім України та Молдови, зокрема в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані, а незабаром розпочне роботу в Чехії та Словаччині.

Туроператор Join UP!, заснований в Україні у 2010 році, має близько 1600 співробітників. У 2024 році виторг компанії склав 141,8 млн грн. Кінцеві бенефіціари – Олександр і Юрій Альби.

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