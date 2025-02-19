Туристичний збір за 2024 рік зріс майже на чверть, Київ обігнав Львівщину за відрахуваннями

Туристичний збір в Україні за 2024 рік зріс майже на 23% порівняно з показниками 2023-го, до 273 млн грн, повідомило Державне агентство розвитку туризму. До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли Київ та п’ять областей.

Ключові факти

Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – майже 49,2 млн грн. Бюджет Львівської області поповнився на 47,1 млн грн. У 2023 році столиця поступалась Львівщині. Тоді турзбір Києва становив приблизно 30,4 млн грн, а Львівської області – 46 млн грн.

В Івано-Франківській області сума туристичного збору у 2024 році зросла на 62%, до 33 млн грн.

До п’ятірки регіонів, які отримали найбільші суми турзбору, увійшла Черкащина – 23,5 млн грн. У 2023 році сума була дещо меншою – майже 21,6 млн грн. Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23 млн грн, вона незначно зросла порівняно з покзником 2023 року – 22,2 млн грн. Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло майже 16 млн (+21% порівняно з 2023 роком).

На Одещині турзбір зріс на 68%, до 14,5 млн грн, Миколаївщина зарахувала до бюджету 1,5 млн грн турзбору проти 897 000 грн у 2023-му.

У Запорізькій області сума турзбору зменшилася – 1,7 млн грн проти 1,9 млн грн. Турзбір знизився в регіонах, які розташовані на сході країни, – Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також на Херсонщині.

Туристичний збір за 2024 рік

Контекст

Ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для вʼїзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для вʼїзного туризму.

У 2024-му представники туристичної сфери перерахували до бюджету 2,9 млрд грн податків. У 2023-му ця сума склала 2 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету за минулий рік – майже 2 млрд грн, або 66,5%, – сплатили готелі.