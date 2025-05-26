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Микола Кміть із Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем і Олегом Денисом інвестують у готельний бізнес. У 2024 році купили готель і курорт на Львівщині, в 2025-му планують розпочати будівництво 5-зіркового готелю у Трускавці. Чи зможе співвласник виробника сирів «Мукко» побудувати велику мережу і з ким конкуруватиме?
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