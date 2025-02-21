У Балтійському морі втретє пошкодили підводний кабель

У шведській економічній зоні Балтійського моря, між Фінляндією та Німеччиною, ймовірно, зазнав пошкоджень ще один підводний кабель. Про це повідомила берегова охорона Швеції, передає SVT 21 лютого.

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Інцидент стався поблизу острова Готланд, де проходить кабель, що зʼєднує Фінляндію з Німеччиною. Компанія, яка володіє кабелем, зазначила, що це вже третя подібна подія за короткий період: у листопаді та грудні кабель повністю втрачав функціональність. Однак цього разу пошкодження не вплине на якість зв’язку.

Шведська прокуратура вже розпочала попереднє розслідування інциденту. На місце події направлено корабель, який має допомогти у з’ясуванні обставин. За даними берегової охорони, точний час імовірного обриву кабелю поки невідомий, але інформація про проблему з’явилася у четвер, 20 лютого.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив: «Ми надзвичайно серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливі пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Як я зазначав раніше, ці випадки необхідно розглядати в контексті складної безпекової ситуації, що склалася».

Контекст

Нещодавно НАТО оголосило про нарощування своєї присутності в Балтійському морі для захисту ключової інфраструктури. У регіоні планується розмістити фрегати, патрульні літаки та морські безпілотники. Цей крок став відповіддю на численні інциденти, пов’язані з пошкодженням підводних кабелів. Зокрема, у грудні фінська влада повідомила, що російський танкер, ймовірно, пошкодив кабелі між Фінляндією та Естонією, протягнувши якір по морському дну.

У 2022 році в Балтійському регіоні зафіксували кілька випадків ушкодження оптоволоконних кабелів. Один із них стосувався зв’язку між Швецією та Фінляндією, а в жовтні серйозних пошкоджень зазнав кабель між Фінляндією та Естонією. Розслідування вказало на можливе використання якорів як причини. Проблеми торкнулися кабелів між Норвегією та Великою Британією, а також у південній частині Балтійського моря, що призвело до значних збоїв у телекомунікаціях.

У вересні 2024 року CNN, посилаючись на американських посадовців, повідомило, що Міністерство оборони Росії формує спеціальний підрозділ для диверсій, спрямованих на підрив критичної інфраструктури зв’язку країн НАТО.