СБУ і прикордонники арештували судно «тіньового» флоту РФ, яке вивозило українське зерно з окупованого Криму

Служба безпеки і Морська охорона Держприкордонслужби затримали та арештували іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів, повідомляє пресслужба СБУ 25 квітня.

Ключові факти

За даними слідства, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5000 т пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Щоб приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн.

СБУ повідомляє, що арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту, який РФ використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Під час обшуку на судні виявили документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування росіянами української агропродукції.

Наразі судно заарештоване, екіпаж передали для проведення процесуальних дій.

Контекст

2 квітня США подали до списку санкцій кількох російських громадян та організацій: йдеться про Юрія Білякова, Вʼячеслава Віданова, а також про ТОВ «Едісон», «Колібрі груп» та «Скай Фрейм». Окрім цього, обмеження торкнулися балкера під прапором РФ AM Theseus (Zafar).

За даними ГУР, це судно брало участь у вивезенні українського зерна з порту Севастополь до іранського порту Бендер-Імам-Хомейні, в Сирію та Ємен із вимкненням сигналу AIS за традиційною схемою приховування заходів до українських портів на ТОТ України.