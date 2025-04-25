СБУ и пограничники арестовали судно «теневого» флота РФ, вывозившее украинское зерно из оккупированного Крыма

Ключевые факты

По данным следствия, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5000 т пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

Чтобы скрыть подлинное происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран.

СБУ сообщает, что арестованное судно входило в состав «теневого» флота, используемого РФ для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

Во время обыска на судне были обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления россиянами украинской агропродукции.

В настоящее время судно арестовано, экипаж был передан для проведения процессуальных действий.

Контекст

2 апреля США подали в список санкций нескольких российских граждан и организаций: речь идет о Юрии Билякове, Вячеславе Виданове, а также о ООО «Эдисон», «Колибри групп» и «Скай Фрейм». Кроме этого, ограничения затронули балкер под флагом РФ AM Theseus (Zafar).

По данным ГУР, это судно участвовало в вывозе украинского зерна из порта Севастополь в иранский порт Бендер-Имам-Хомейни, в Сирию и Йемен с выключением сигнала AIS по традиционной схеме сокрытия мер к украинским портам на ВОТ Украины.