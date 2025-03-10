У «Дії» тестують послугу видачі дозволу на зброю

У застосунку «Дія» з’явилася нова функція – цифровий дозвіл на зброю. Тепер власникам не потрібно носити паперовий документ: його можна сформувати в кілька кліків просто у смартфоні. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 10 березня.

Деталі

Щоб додати дозвіл на зброю, потрібно оновити застосунок, відкрити розділ з документами, натиснути «Додати документ» і вибрати «Дозвіл на зброю». Якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, документ автоматично з’явиться в застосунку.

Крім того, «Дія» попереджатиме про наближення кінця строку дії дозволу. Продовжити його можна буде онлайн – через сайт МВС, без черг та паперових довідок.

Наразі послуга працює у тестовому режимі.

Контекст

У червні 2023 року в Україні почав діяти Єдиний реєстр зброї. Його запровадили для посилення контролю над обігом вогнепальної зброї та спрощення процедури її реєстрації. Завдяки цьому реєстру всі дані про зброю та власників зберігаються в єдиній електронній базі, що дозволяє ефективніше відстежувати її рух і уникати зловживань.