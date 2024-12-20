В Киеве поврежден Николаевский костел в результате атаки РФ (фото)

Николаевский костел в Киеве поврежден из-за российской ракетной атаки, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций 20 декабря. Взрывная волна повредила фасад костела, а также окна административного здания Национального дома музыки, которое находится рядом.

Ключевые факты

В костеле повреждены фасад и центральный витраж в форме готической «розы», бетонная рама, а также наружное и внутреннее остекление.

Взрывная волна разрушила оконные рамы лестничных клеток, ведущих к шпилям – северной и южной башням, известным как Крестоцветы.

«Призываем международных партнеров к активным действиям, чтобы остановить агрессора и уберечь культурное наследие Украины от уничтожения», – говорится в заявлении ведомства.

Фото: КМВА Фото: КМВА Фото: КМВА Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Николаевский костел был построен в 1899–1909 годах в неоготическом стиле, является одним из самых знаковых архитектурных творений Украины. Проект создал выдающийся польско-украинский архитектор Владислав Городецкий, автор многих киевских шедевров, в частности Дома с химерами.

По последним данным Минкульта, 1222 памятника культурного наследия пострадали из-за российской агрессии.

20 декабря Россия нанесла удар по столице пятью баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23. По состоянию на 11.10 один человек погиб и 11 пострадавших. Подробнее о последствиях атаки – читайте здесь.