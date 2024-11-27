У Києві Різдво та новорічні свята пройдуть без масових заходів. Ялинку встановлять коштом меценатів

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив 27 листопада мер Києва Віталій Кличко. Через воєнний стан таке рішення ухвалюється вже третій рік поспіль.