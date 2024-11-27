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У Києві Різдво та новорічні свята пройдуть без масових заходів. Ялинку встановлять коштом меценатів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив 27 листопада мер Києва Віталій Кличко. Через воєнний стан таке рішення ухвалюється вже третій рік поспіль.

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Деталі

  • Різдвяні та новорічні свята у Києві пройдуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії, зазначив Кличко. 
  • Головну ялинку України, як і в попередні роки, встановлять коштом меценатів на Софійській площі. 
  • Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ «Глобал-декор», яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. 
  • Компанія візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане в День Святого Миколая, 6 грудня. 
  • Біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено, наголосив Кличко.
  • Рада оборони рекомендувала підприємцям та бізнесу утриматись від масових заходів на відкритих локаціях. У разі проведення святкувань у приміщеннях, заходи мають відбуватися виключно з дотриманням правил безпеки та режиму обмеження використання електроенергії, в місцях, де є укриття.
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