У Києві Різдво та новорічні свята пройдуть без масових заходів. Ялинку встановлять коштом меценатів

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив 27 листопада мер Києва Віталій Кличко. Через воєнний стан таке рішення ухвалюється вже третій рік поспіль.
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Деталі
- Різдвяні та новорічні свята у Києві пройдуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії, зазначив Кличко.
- Головну ялинку України, як і в попередні роки, встановлять коштом меценатів на Софійській площі.
- Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ «Глобал-декор», яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами.
- Компанія візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане в День Святого Миколая, 6 грудня.
- Біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено, наголосив Кличко.
- Рада оборони рекомендувала підприємцям та бізнесу утриматись від масових заходів на відкритих локаціях. У разі проведення святкувань у приміщеннях, заходи мають відбуватися виключно з дотриманням правил безпеки та режиму обмеження використання електроенергії, в місцях, де є укриття.
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