Справа АОЗ. НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) щодо можливого злочину, скоєного міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу НАБУ. ЦПК вважає, що міністр незаконно відмовився продовжувати на рік контракт із директором агентства оборонних закупівель Мариною Безруковою , на яку він поклав провину на проблеми з постачанням армії.

Деталі

«27 січня 2025 року до Бюро надійшла заява від ГО «Центр протидії корупції» щодо можливих неправомірних дій міністра оборони. На підставі цієї заяви розпочато досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – повідомили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що не можуть розкривати причини відкриття справи, деталі обставин, що вивчаються та статус Рустема Умєрова в цьому розслідуванні через обмеження, передбачені ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, які забороняють розголошення інформації на стадії досудового розслідування.

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Контекст

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що розірвав продовжений 24 січня контракт із головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відсторонив двох представників держави з Наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

З 1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель – єдина структура Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ.

Створення наглядових рад при закупівельних оборонних агентствах було базовою рекомендацією НАТО, щоб захистити ці структури від зовнішнього тиску.

Попри те, що Умєров усунув Безрукову з посади, вона відмовилася залишити свій пост. Хто тепер контролюватиме 298 млрд грн на закупівлю зброї – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.