У Німеччині бізнесмен отримав сім років ув’язнення за продаж верстатів російському виробнику зброї

Деталі

Директор компанії в Баден-Вюртемберзі порушив Закон про зовнішню торгівлю і платежі за кількома епізодами, оголосив суд. Під час судового процесу, який тривав кілька місяців, обвинувачений не визнав вину.

За версією прокуратури, чоловік керував компанією з виробництва і торгівлі сучасними верстатами і мав давні ділові стосунки з російськими виробниками зброї.

Попри санкції, які ЄС запровадив у 2014 році, чоловік уклав контракт із російським виробником зброї на поставку шести верстатів. За даними суду, поставка верстатів була прихована.

В одному випадку вживані верстати були ввезені в РФ через сторонню компанію зі Швейцарії. Інший верстат – через Литву. Чоловік обманював владу щодо справжньої мети й одержувача верстатів, йдеться у матеріалі.

Верстати, які постачав обвинувачений, були вживаними, але справними і призначалися як так звані товари подвійного призначення для серійного виробництва високоточних снайперських гвинтівок на території РФ, заявила прокуратура.

Підсудний заробив на злочинах €2,1 млн, а швейцарська холдингова компанія, яку він контролював, – близько €3 млн.

Вищий земельний суд конфіскував ці кошти, як і прибуток чоловіка від незаконного бізнесу.

Контекст

ЄС запровадив санкції проти РФ у 2014 році у відповідь на дії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Зокрема, було введено заборону на товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у РФ. Санкції також обмежують доступ Росії до окремих чутливих технологій, що можуть бути використані в енергетичній сфері Росії, зокрема для нафтовидобування та нафторозвідки.