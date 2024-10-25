ЄС хоче посилити санкції проти РФ перед можливим поверненням Трампа у Білий дім – Reuters

Європейські дипломати готуються підтримати санкції проти Росії, очікуючи, що повернення Дональда Трампа в Білий дім може підірвати зусилля Заходу з ізоляції Москви. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цими планами.

Деталі

Чиновники та посли ЄС обговорюють кілька ініціатив, які можуть гарантувати довгострокове збереження європейських санкцій, посилюючи їх через більш жорстке дотримання, навіть якщо Вашингтон змінить курс.

Ці заходи включатимуть «всеосяжні» положення для виявлення та запобігання підозрілим поставкам товарів до Росії й ширші обмеження на морські перевезення нафти, кажуть співрозмовники агентства.

Обговорюється зміна вимоги, за якою заморожування активів центробанку Росії, має поновлюватися європейськими столицями кожні шість місяців, повідомили джерела.

Низка країн ЄС працює над ідеєю «всеосяжної» статті, що застосовується до ширшого спектра забороненого експорту, повідомили три дипломати.

Це дозволило б митним службам затримувати поставки, якщо пункт призначення здається нелогічним, наприклад, перетин РФ, щоб дістатися до країн Центральної Азії.

Такі плани обговорюються в очікуванні можливої зміни позиції Вашингтона в разі переобрання Трампа.

Будь-яке помʼякшення з боку США поставить Європу у скрутне становище, оскільки саме Сполучені Штати, маючи широкі повноваження карати за порушення санкцій, в основному забезпечують дотримання правил.

ЄС тепер намагається знайти власні засоби для посилення контролю та зміцнення своїх обмежень проти Росії, зазначило видання.

Очікується, що до списку санкцій ЄС буде додано щонайменше 45 суден, оскільки західні союзники прагнуть посилити обмеження ціни на російську нафту, встановлене G7, сказав один із співрозмовників.

Точкова спрямованість на певні танкери – найкращий спосіб завдання шкоди російським доходам від нафти. Західні держави також починають чинити тиск на країни, в яких зареєстровані танкери, повідомляють джерела.

Контекст

ЄС може відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, писало раніше Politico. Зараз у ЄС головує Угорщина, яка практично припинила дискусію про будь-які обмежувальні заходи. У січні головою стане Польща, яка виступає за їхнє посилення.

Росія збільшила потужність свого «тіньового флоту» нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції проти страховиків і судноплавних компаній, написала FT 14 жовтня.

У першому півріччі 2024-го надходження від продажу нафти і газу до федерального бюджету Росії зросли приблизно на 41% у річному обчисленні, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), повідомило міністерство фінансів РФ. Це зумовлено зростанням цін на нафту та ослабленням рубля. У першій половині року середня ціна на флагманську російську нафту сорту Urals становила $69,1 за барель, що вище за встановлену Заходом цінову межу в $60, порівняно з $52,5 за аналогічний період 2023 року.

17 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу. На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна.