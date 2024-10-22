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Санкції ЄС проти Росії запізнюються щонайменше на рік – Зеленський

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

1 хв читання

Західні партнери України збільшуватимуть санкції проти Росії, але вони не мають ефекту, на який розраховувала Європа, оскільки їх не запровадили до кінця. Про це сказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами 21 жовтня. 

Деталі

  • Зеленський виокремив Велику Британію, яка запровадила «важливі санкції, про які ми просили їх». 
  • За його словами, санкції збільшуватимуться, однак вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. 
  • Причиною Зеленський назвав те, що самі ж країни ЄС не запровадили санкції до кінця. «Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року», – наголосив президент.
  • Він порівняв Росію із «Титаніком», економіка якої почне тонути, але робитиме це повільно. За словами Зеленського, важливим для України є те, щоб після закінчення війни російська економіка не змогла відновитися за місяць.

Контекст

Росія тим часом продовжує отримувати значні прибутки від продажу енергоносіїв, які використовує для фінансування війни в Україні.

17 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу. На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна.

Країни ЄС розраховують відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, повідомило раніше Politico. Саме тоді Польща змінить Угорщину у піврічному головуванні в Раді ЄС, а Європарламент затвердить новий склад Єврокомісії. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції проти РФ, кажуть дипломати й офіційні особи.

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