Санкції ЄС проти Росії запізнюються щонайменше на рік – Зеленський

Західні партнери України збільшуватимуть санкції проти Росії, але вони не мають ефекту, на який розраховувала Європа, оскільки їх не запровадили до кінця. Про це сказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами 21 жовтня.

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Зеленський виокремив Велику Британію, яка запровадила «важливі санкції, про які ми просили їх».

За його словами, санкції збільшуватимуться, однак вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа.

Причиною Зеленський назвав те, що самі ж країни ЄС не запровадили санкції до кінця. «Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року», – наголосив президент.

Він порівняв Росію із «Титаніком», економіка якої почне тонути, але робитиме це повільно. За словами Зеленського, важливим для України є те, щоб після закінчення війни російська економіка не змогла відновитися за місяць.

Контекст

Росія тим часом продовжує отримувати значні прибутки від продажу енергоносіїв, які використовує для фінансування війни в Україні.

17 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу. На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна.

Країни ЄС розраховують відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, повідомило раніше Politico. Саме тоді Польща змінить Угорщину у піврічному головуванні в Раді ЄС, а Європарламент затвердить новий склад Єврокомісії. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції проти РФ, кажуть дипломати й офіційні особи.