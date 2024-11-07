В Германии бизнесмен получил семь лет заключения за продажу станков российскому оружейному производителю

Подробности

Директор компании в Баден-Вюртемберге нарушил Закон о внешней торговле и платежах по нескольким эпизодам, объявил суд. Во время судебного процесса, который длился несколько месяцев, обвиняемый не признал вину.

По версии прокуратуры, мужчина руководил компанией по производству и торговле современными станками и имел давние деловые отношения с российскими производителями оружия.

Несмотря на санкции, введенные ЕС в 2014 году, мужчина заключил контракт с российским производителем оружия на поставку шести станков. По данным суда, поставка станков была скрыта.

В одном случае подержанные станки были ввезены в РФ через стороннюю компанию из Швейцарии. Другой станок – через Литву. Мужчина обманывал власть относительно настоящей цели и получателя станков, говорится в материале.

Станки, которые поставлял обвиняемый, были подержанными, но исправными и предназначались как так называемые товары двойного назначения для серийного производства высокоточных снайперских винтовок на территории РФ, заявила прокуратура.

Подсудимый заработал на преступлениях €2,1 млн, а контролируемая им швейцарская холдинговая компания – около €3 млн.

Высший земельный суд конфисковал эти средства, как и прибыль мужчины от незаконного бизнеса.

Контекст

ЕС ввел санкции против РФ в 2014 году в ответ на действия, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. В частности, был введен запрет на товары двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в РФ. Санкции также ограничивают доступ России к отдельным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетической сфере России, в частности, для нефтедобычи и нефтеразведки.