У роботі Spotify стався масштабний збій

Музичний стрімінговий сервіс Spotify недоступний для тисяч користувачів в усьому світі, свідчать дані Downdetector. Компанія вже повідомила, що вивчає ситуацію.
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Ключові факти
- За даними сайту відстеження збоїв, було зафіксовано понад 48 000 випадків, коли користувачі повідомляли про проблеми зі Spotify.
- Користувачі повідомили, що вони, як і раніше, можуть відтворювати вже завантажену музику, але не можуть шукати або переглядати виконавців у додатку.
- «Ми вже знаємо про деякі проблеми і перевіряємо їх», – йдеться в повідомленні Spotify на платформі X.
Контекст
Spotify, заснована в 2008 році, є однією з найбільших платформ для потокового відтворення музики та подкастів. У 2023-му компанія зосередилася на розширенні контенту, додавши на платформу аудіокниги, подкасти та відео. Spotify анонсувала запуск нової платформи для відеокреаторів, що стане конкурентом YouTube, а також розширила співпрацю з Universal Music Group за новою моделлю монетизації контенту.
Стрімінговий сервіс завершив 2024-й із першим у своїй історії річним прибутком у €1,14 млрд ($1,2 млрд), що стало можливим завдяки значному зростанню кількості підписників та оптимізації витрат.
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