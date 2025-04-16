У роботі Spotify стався масштабний збій

Музичний стрімінговий сервіс Spotify недоступний для тисяч користувачів в усьому світі, свідчать дані Downdetector . Компанія вже повідомила, що вивчає ситуацію.

Ключові факти

За даними сайту відстеження збоїв, було зафіксовано понад 48 000 випадків, коли користувачі повідомляли про проблеми зі Spotify.

Користувачі повідомили, що вони, як і раніше, можуть відтворювати вже завантажену музику, але не можуть шукати або переглядати виконавців у додатку.

«Ми вже знаємо про деякі проблеми і перевіряємо їх», – йдеться в повідомленні Spotify на платформі X.

Контекст

Spotify, заснована в 2008 році, є однією з найбільших платформ для потокового відтворення музики та подкастів. У 2023-му компанія зосередилася на розширенні контенту, додавши на платформу аудіокниги, подкасти та відео. Spotify анонсувала запуск нової платформи для відеокреаторів, що стане конкурентом YouTube, а також розширила співпрацю з Universal Music Group за новою моделлю монетизації контенту.

Стрімінговий сервіс завершив 2024-й із першим у своїй історії річним прибутком у €1,14 млрд ($1,2 млрд), що стало можливим завдяки значному зростанню кількості підписників та оптимізації витрат.