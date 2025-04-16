В работе Spotify произошел масштабный сбой

Музыкальный стриминговый сервис Spotify недоступен для тысяч пользователей по всему миру, свидетельствуют данные Downdetector . Компания уже сообщила, что изучает ситуацию.

Ключевые факты

По данным сайта отслеживания сбоев, было зафиксировано более 48 000 случаев, когда пользователи сообщали о проблемах со Spotify.

Пользователи сообщили, что они по-прежнему могут воспроизводить загруженную музыку, но не могут искать или просматривать исполнителей в приложении.

«Мы уже знаем о некоторых проблемах и проверяем их», – говорится в сообщении Spotify на платформе X.

Контекст

Spotify, основанная в 2008 году, является одной из самых больших платформ для потокового воспроизведения музыки и подкастов. В 2023-м компания сосредоточилась на расширении контента, добавив на платформу аудиокниги, подкасты и видео. Spotify анонсировала запуск новой платформы для видеокреаторов, которая станет конкурентом YouTube, а также расширила сотрудничество с Universal Music Group по новой модели монетизации контента.

Стриминговый сервис завершил 2024-й с первой в своей истории годовой прибылью в €1,14 млрд ($1,2 млрд), что стало возможным благодаря значительному росту числа подписчиков и оптимизации расходов.