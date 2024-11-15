У застосунку «Армія+» зʼявилася можливість подачі рапорту на зміну місця служби

У мобільному застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі військовослужбовцями рапорту на переведення в іншу частину, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Процес займає близько 15 хвилин.

Ключові факти

Для подачі рапорту потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково знадобиться висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

​Командирська згода, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібна – запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.

​У разі відмови в «Армія+» вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

12 листопада президент Володимир Зеленський анонсував, що через цей застосунок реалізують прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Про те, хто зможе скористатися цією можливістю – читайте тут.