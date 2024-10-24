У застосунку «Армія+» з’явився сервіс онлайн-навчання з військової справи

У застосунку «Армія+» тепер доступний сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Це дасть змогу військовим здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Ключові факти

Авторизованим у застосунку військовим доступні курси: «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» та «Безпілотні системи».

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля є тест для перевірки знань, а в кінці курсу – іспит. Це має допомогти не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці.

Відомство вже працює над новими курсами, такими як «Зв’язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

«Наша мета – забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни», – пояснив очільник Міноборони.

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

У застосунку також передбачені опитування, завдяки яким держава зможе дізнатися думку військових з будь-яких питань, а самі військовослужбовці зможуть впливати на реальні зміни у Силах оборони.

У диджитал-екосистемі України зараз розвиваються такі цифрові продукти, як «Мрія», «Резерв+» і «Армія+».